Тбилиси, 11 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. 29 ноября парламент в порядке интерпелляции (депутатского запроса) заслушает министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Вопрос, касающийся темы Давид-Гареджи, направил «Альянс патриотов». Об этом 11 октября сообщает «Интерпрессньюс».

Mfa.gov.ge Давид Залкалиани

На последующем пленарном заседании парламент заслушает главу МИД в порядке «министерского часа», где будут затронуты важнейшие внешнеполитические темы, сообщила первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, монастырский комплекс Давид-Гареджи находится на территории Грузии и Азербайджана, делимитация границы в данном районе не была проведена. Азербайджан ограничил доступ грузин в монастыри. 10 октября после официального визита в Баку премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Азербайджан открывает с 11 октября доступ к монастырям для грузинских священников.