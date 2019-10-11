Ашхабад, 11 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване. Глава правительства Армении выступил 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Мы выступаем против попыток субъективной интерпретации исторических событий. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки. Когда я слушал его оценки про Гарегина Нжде, вспомнил известную советскую картину «Кавказская пленница», когда Шурик спрашивает, а что, часовню тоже я развалил? Из речи Ильхама Алиева создается такое впечатление, что в Великой Отечественной войне Гитлер имел второстепенную роль, а лидером нацистского движения был Гарегин Нжде», — заявил премьер-министр Армении.

По его словам, правда в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении, против Геноцида армян, который организовали турки и действительность в том, что Нжде с очень многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важным участком фронта во время армяно-турецкой войны.

«Очень важно, чтобы мы знали объективную оценку истории. Говорится что Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме. Солженицын был в Гулаге. И что? Мы считаем всех осужденных во времена с 1937 по 1950 гг. врагами народа? Если так, то очень многие выдающиеся деятели были осуждены и закончили свои дни в тюрьмах, но это не значит, что все это мы должны воспринимать как факт», — подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер Армении считает неуместным использовать этот формат встречи, чтобы исказить историю, чтобы внести напряженность в атмосферу этого важного заседания.

«Слова президента Азербайджана неуважительны в первую очередь для армянского народа. И считаю это неуважительным к главам государств и народам, которые они представляют здесь. Прошу прощение за такое напряжение. Вы увидели, что не я его автор», — заявил премьер Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, высказался против установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.