Москва, 11 октября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Нефть марки Brent поднялась выше $60 по трем причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, напряженность на Ближнем Востоке связанная со взрывом танкера Ирана недалеко от Саудовской Аравии создала угрозу поставок нефти. Во-вторых, сохраняется надежда на перемирие в торговых войнах между США и Китаем. В-третьих, нефтяной рынок ожидает более серьезного сокращения добычи нефти со стороны стран ОПЕК+.

Как можно увидеть, в большей степени оказала давление напряженность на Ближнем Востоке. Многие понимают, что страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, и Иран играют ключевую роль для рынка нефти.

Несмотря на то, что рынок вроде бы как по максимуму отыгрывал санкционный сценарий Ирана, тем не менее поставки иранской нефти окольными путями происходят. И любая проблема с поставочными танкерами резко может изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке.

В текущих же условиях пока не стоит ожидать серьезных инцидентов, поскольку Саудовская Аравия будет стремится к сохранению спокойствия в регионе. Тому пример быстрое восстановление атакованного хуситами (или Ираном) НПЗ Абкаик.

В этой связи, если напряженность на Ближнем Востоке продолжит сохраняться, то нефтяные цены могут подняться до $61 за баррель для нефти марки Brent, а нефть марки WTI вырастет до $55 за баррель», — считает эксперт.

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