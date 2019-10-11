Москва, 11 октября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня, 11 октября, интерес к риску сохраняется, получая подпитку со стороны торговых переговоров США и Китая. В свете последних событий инвесторы надеются, что по итогам сегодняшнего диалога стороны придут хотя бы к частичному соглашению, которое послужит основой для полномасштабной сделки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«На этом фоне рисковые активы, включая рубль, пользуются спросом, тогда как доллар пребывает под совместным давлением. Пара доллар/рубль, которая ранее на этой неделе провалилась под отметку 65 руб., сегодня передвинула минимумы до 64,08 руб., угрожая психологической отметке 64 руб.

Дополнительную подпитку рубль получает со стороны бычьего прорыва на нефтяном рынке, где котировки Brent прорвались выше $60 за баррель и в моменте достигли уровня $60,64, откуда откатились.

В более широком контексте привлекательности рублю и валютам развивающегося сегмента в целом добавляет растущая вероятность дальнейшего снижения ставки ФРС, о чем сигнализируют сами чиновники Центробанка.

По большому счету, сейчас все ключевые факторы говорят в пользу роста российской валюты. Но в любой момент нивелировать их может разочарование инвесторов в случае, если по итогам торговых переговоров Вашингтон и Пекин не достигнут никакого прогресса», — полагает эксперт.

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