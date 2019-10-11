Москва, 11 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В Москве врачи прооперировали ребёнка, родившегося с особенностями. Об этом 11 октября передаёт агентство«Москва».

(сс) skeeze Операция

Отмечается, что беременность проходила нормально, а аномалию заметили во время УЗИ. Мальчик родился в срок, однако имел ряд особенностей. У него было три ноги и удвоенная мочеполовая система, при этом отсутствовало анальное отверстие. Средняя нога имела две пятки. Врачи предполагают, что изначально это были близнецы, сформировавшиеся в один плод.

Операции проходили в детской городской клинической больнице (ДГКБ) святого Владимира Москвы в три этапа. В августе 2018 года была удалена средняя нога, в феврале 2019 года решалась проблема удвоения мочеполовой системы. В сентябре 2019 года состоялась третья операция по устранению аноректального порока.

«Полтора часа ювелирной, кропотливой и слаженной работы в операционной, затем трое суток в отделении реанимации. Малыш будет проходить лечение под присмотром специалистов в своем родном городе», — говорится в сообщении.

Через 14 недель ребёнка ждёт удаление сигмостомы.