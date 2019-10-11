Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, 11 октября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Женщину и девочку-подростка сбила женщина-водитель в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области утром 11 октября. Наезд на людей произошел на пешеходном переходе.

Https://vk.com/spb_today ДТП в Янино (цитата группы «ДТП и ЧП")

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в соцсети. «В Янино на пешеходном переходе сбили женщину и девушку. Скорую и ДПС уже вызвали», — рассказали свидетели ДТП.

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 09:50 на ул. Шоссейной у дома 85. За рулем кроссовера Hyundai Creta находилась женщина 1953 года рождения.

ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, подтвердили в дорожной полиции.

Пострадали женщина 1969 г.р. и девочка 2002 г.р. С легкими травмами пострадавшие были госпитализированы.

«По факту происшествия проводится проверка», — добавили в УГИБДД.