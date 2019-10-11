Красногорск, 11 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Московской области от гриппа вакцинировали 1,4 млн жителей, включая почти 445 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

По словам министра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой, прививки от гриппа еженедельно делают около 400 тыс. жителей. Для проведения прививочной кампании закуплены вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Всего планируется вакцинировать около 3,6 млн жителей, в том числе 1 млн детей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области места расположения мобильных комплексов по вакцинации нанесли на карту, опубликованную на портале правительства региона.