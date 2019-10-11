Москва, 11 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Около четверти работающих жителей России ревнуют своих супругов к коллегам по работе. Чаще ревнуют мужчины, чем женщины, свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Tihamer von Margitay. Ревность

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Так, ревнует свои мужей к женщинам на работе 21% женщин, 15% открыто говорят о своих чувствах, 6% скрывают негативные эмоции. Не испытывают чувства ревности 79% женщин:

Мужчины немного чаще ревнуют своих жён к коллегам-мужчинам (23%). Открыто об этом говорят 15%, Ещё 8% не обсуждают тему ревности с супругой. 77% заявили, что не ревнуют своих спутниц.

Опрос проведен 16—27 сентября 2019 года в 280 населенных пунктах. Опрошены 1600 работающих граждан РФ старше 18 лет состоящие в браке или в близких отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, основная причина, которая мешает работающим жителям России плодотворно трудиться, на рабочем месте — шум (35%).

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