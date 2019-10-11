Москва, 11 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Отвечать за реализацию программы комплексного развития сельских территорий должно одно профильное министерство — Минсельхоз. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе делового завтрака на тему комплексного развития сельских территорий в Корпоративном университете Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Было бы правильно, чтобы Министерство сельского хозяйства было главным распределителем бюджетных средств по этой программе, чтобы концертировало ресурсы и, вместе с этим, была на министерстве сельского хозяйства ответственность за реализацию программы», — подчеркнул Володин.

По его словам, сегодня многие вопросы программы распределены между несколькими министерствами, например, за строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центральных районных больниц на селе отвечает Минздрав, а за строительство школ — Минпросвещения.

«Сегодня эта ответственность размыта между большим количеством министерств. И если говорить о министерстве сельского хозяйства — да, они определяют целеполагание, они отвечают за реализацию этой программы, но рычагов влиять у них недостаточно», — подчеркнул Володин.