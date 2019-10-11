Володин предложил сделать Минсельхоз ответственным за развитие села
Москва, 11 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Отвечать за реализацию программы комплексного развития сельских территорий должно одно профильное министерство — Минсельхоз. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе делового завтрака на тему комплексного развития сельских территорий в Корпоративном университете Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.
«Было бы правильно, чтобы Министерство сельского хозяйства было главным распределителем бюджетных средств по этой программе, чтобы концертировало ресурсы и, вместе с этим, была на министерстве сельского хозяйства ответственность за реализацию программы», — подчеркнул Володин.
По его словам, сегодня многие вопросы программы распределены между несколькими министерствами, например, за строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центральных районных больниц на селе отвечает Минздрав, а за строительство школ — Минпросвещения.
«Сегодня эта ответственность размыта между большим количеством министерств. И если говорить о министерстве сельского хозяйства — да, они определяют целеполагание, они отвечают за реализацию этой программы, но рычагов влиять у них недостаточно», — подчеркнул Володин.