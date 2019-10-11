Вашингтон, 11 октября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана. Об этом сообщает 11 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Commerce.gov Джон Салливан

Отмечается, что Салливан должен стать новым американским послом в России. Об этом глава государства объявит официально.

59-летний Салливан с 24 мая 2017 года является заместителем госсекретаря США. В апреле 2018 года он исполнял обязанности главы Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала октября 2019 года дипломатическую миссию США в России возглавлял Джон Хантсман. Он был назначен на этот пост ровно двумя годами ранее, 3 октября 2017 года.

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