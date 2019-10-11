Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В большинстве банков не происходит никакого навязывания дополнительных услуг, но клиенты могут принимать предлагаемые им страховки за обязательные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу Министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что министерство предложило запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа, за исключением случаев, когда должен быть застрахован предмет залога.

Читайте также: Минфин предложил штрафовать банки за навязывание услуг

«Трудно говорить за все банки, не могу исключать, что кто-то продолжает заниматься таким навязыванием. Но в основном такая практика действительно осталась в прошлом.

Другое дело, что тут может иметь место путаница. Банки работают в партнерстве со страховыми компаниями и предлагают своим клиентам их услуги. А граждане, которые пришли за кредитом, могут и не понять, что такие страховки вовсе не являются обязательными.

Нельзя исключать и отдельных случаев злоупотреблений со стороны исполнителей. За каждым ведь не уследишь», — отметил Владимир Джикович.