Ярославль, 11 октября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Московское ЗАО «Автобау» требует от МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля погасить долг за спецтехнику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом ЗАО. Иск подан в арбитражный суд Москвы. Как рассказали в «Автобау», муниципальное предприятие не оплатило стоимость вакуумной машины-пылесоса. Сумма контракта на приобретение спецтехники составляет 8 миллионов 752 183 рубля.

City-yaroslavl.ru Купленная машина-пылесос

«Помимо иска в арбитражный суд, мы написали письмо мэру Ярославля Владимиру Волкову с просьбой вмешаться в ситуацию. Все акты приемки товара у нас есть. Подписанный контракт должен быть оплачен до 13 сентября», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ЗАО «Автобау».

Вакуумная подметально-уборочная машина была приобретена в августе 2019 года, она была доставлена в Ярославль 15 августа. Задействовать спецтехнику планировали при уборке центральных улиц Ярославля.

«У нас продолжается расширение рабочего автопарка, благодаря чему уборка улично-дорожной сети становится легче и качественнее. Новые машины позволяют заменить ручной труд и, благодаря им, у нас на предприятии появляются новые рабочие места», — рассказывал в августе в интервью официальному сайту мэрии Ярославля заместитель директора МУП «Городское спецавтохозяйство» Алексей Воробьёв.

Теперь выясняется, что спецтехника предприятием до сих пор не оплачена. Предварительное заседание по рассмотрению иска московской компании к ярославскому МУП назначено в арбитражном суде Москвы на 3 декабря.