Тирана, 11 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. 10 октября премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал на своей странице в социальной сети Twitter присуждение Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петер Хандке известен своей симпатией к Сербии и сербскому лидеру Милошевичу, а также нередко выступал с заявлениями, оскорбительными для боснийцев и албанцев.

«Я никогда бы не подумал, что меня будет тошнить от Нобелевской премии, но бесстыдство стало нормальной частью мира, в котором мы живем. После того, как такой моральный авторитет, как Нобелевская Академия сделала такой постыдный выбор, постыдное было поднято ей на знамя как новая ценность. Мы не можем стать настолько толерантны к расизму и геноциду», — заявил албанский политик.