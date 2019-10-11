Симферополь, 11 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. За лето 2019 года недобросовестных пользователей крымских пляжей оштрафовали почти на 1,3 млн рублей. Об этом на заседании в Госсовете РК сообщил исполняющий обязанности министра курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Министерством курортов и туризма совместно с администрациями муниципальных образований республики проведены более сотни инспекционных выездов, в ходе которых составлено 156 протоколов об административном правонарушении за эксплуатацию пляжей без разрешительных документов, отсутствие матросов-спасателей, нарушение правил благоустройства. По итогам рассмотрения этих протоколов принято решение о взыскание штрафов со 128 пользователей на общую сумму 1,267 млн рублей», — отметил Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сообщил, что в республике увеличили сумму штрафов для недобросовестных пользователей пляжей: для ИП — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч.