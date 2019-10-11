Москва, 11 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. НАТО последовательно создаёт плацдарм для потенциальной группировки вторжения у границ России. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Defense.gov Солдаты НАТО

«Цель штабов, цель профессионалов НАТО, цель этой 40-тысячной группировки — это создать скелет, на котором очень быстро может нарасти НАТОвское мясо. За три дня мобилизоваться, и группировка вторжения будет готова», — заявил Коротченко.

По его мнению, заявления об отработке «возможных вариантов обороны» не более чем легенда прикрытия.

«Их цель — война. Другое дело, будет ли отдан приказ? Будет ли конфликтная ситуация развиваться так, что возможна война между Россией и НАТО? Этого мы не знаем», — отметил Коротченко.

Как ранее сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, число солдат НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросло с 2 тыс. до 15 тыс., а в ходе учений, число которых тоже непрерывно возрастает, группировка увеличивается до 40−60 тыс. военнослужащих.