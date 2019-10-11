Улан-Удэ, 11 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Саадат Далгатова стала шестой представительницей России, гарантировавшей себе медаль чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. 11 октября в четвертьфинале она встретилась с Ошаей Джонс из США в весовой категории до 69 кг.

Федерация бокса России rusboxing.ru Далгатова в четвертьфинале ЧМ-2019 победила американку

«Когда дерешься с левшой, при повторных атаках бывает неудобно. Но я где-то опережала свою соперницу по скорости. Я максимально настраивалась на этот бой», — передаёт слова россиянки после боя Федерация бокса России.

В результате победа была присуждена Далгатовой раздельным решением судей (4:1). Таким образом, она выходит в полуфинал, где за выход в финал ей будет противостоять Бусеназ Сурменели из Турции.

Всего в полуфинал вышли шесть российских спортсменок. Помимо Далгатовой, как сообщало ИА REGNUM, это Екатерина Пальцева в весовой категории до 48 кг, Лилия Аетбаева (51 кг), Людмила Воронцова (57 кг), Екатерина Дынник (64 кг) и Земфира Магомедалиева (81 кг).

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