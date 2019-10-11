Скопье, 11 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. 11 октября европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства по расширению Йоханнес Хан заявил, что он «уверен», что София не заблокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и потребовал, чтобы Северная Македония перестала использовать процесс расширения ЕС для решения проблем в двусторонних отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Болгария связывает свою поддержку начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС с вопросами истории и языкознания, то есть такими вопросами, которые затрагивают саму македонскую идентичность.

Хан также призвал страны-члены ЕС упростить процесс переговоров со странами-кандидатами и воздержаться от блокирования переговоров.