Оренбург, 11 октября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор командиру роты войсковой части. Капитан признан виновным в хищении топлива в составе организованной группы на сумму более 2,2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении СКР.

wilhei Канистры с топливом

По версии следствия, с ноября 2018 года по март 2019 года капитан совместно с должностными лицами, отвечающими за сохранность и выдачу материальных ценностей, совершил крупное хищение топлива различных марок.

Военнослужащий признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Во время расследования уголовного дела на имущество командира роты был наложен арест.

Военному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы и штрафа в 400 тыс. рублей. Он также лишен звания «капитан» и права в течение трех лет занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. В пользу государства конфисковано 10 тыс. рублей.

В отношении других участников группы предварительное следствие завершилось. После утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд.