Москва, 11 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Программа комплексного развития села должны быть сфокусирована на предпринимателе и его нуждах. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Минсельхоза на тему комплексного развития сельских территорий в Корпоративном университете Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Основным клиентом является условный крестьянин — житель села-специалист, либо крестьянин, который занимается обработкой земли или переработкой продуктов. Но наш взгляд, если говорить о программе, на самом деле, фокус развития программы — это, конечно, предприниматель — человек, который стал ключевым в нашем селе», — заявил Греф.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Греф отметил, что в ходе 2000-х годов правительству удалось изменить сельское хозяйство РФ так, что оно стало экономически привлекательно. Так, теперь не страна кормит своих крестьян, а «крестьянин кормит всю страну».

«Мы доказали, что в сельском хозяйстве может быть экономика, оно может быть интересно для инвестиций и туда пошли инвестиции. Поэтому фокус программы — конечно, предприниматель. Он может быть участником развития инфраструктуры, но, конечно, для предпринимателя нужна экономика, инфраструктура и помощь государства. Главный драйвер, который может развивать эту территорию, это конечно инвестиционный проект. А банки являются естественными центрами экспертизы — здесь вся для этого инфраструктура», — сказал Греф.