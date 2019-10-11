Вашингтон, 11 октября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку в связи со скандалом вокруг «украинского дела». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Майк Помпео

По данным издания, Маккинли заявил о нежелании продолжать работу под руководством главы Госдепа Майка Помпео в связи тем, что тот не поддержал публично американских дипломатов, которых связывали со скандально известным звонком президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Сообщается также, что другой причиной ухода Маккинли послужил вызов работников Госдепа в Конгресс в связи с тем же скандалом. Также его обеспокоило увольнение посла США на Украине Мари Йованович, про которую СМИ написали, что она отказалась передавать просьбы Киеву о расследовании «дела Байденов» неофициально и направила официальное обращение в адрес украинских властей.

Как передавало ИА REGNUM, Трампа обвиняют в том, что он якобы оказал давление на Зеленского и потребовал возобновить расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Поводом для обвинений стал телефонный разговор президента США с украинским коллегой. В связи с этим была запущена процедура импичмента американского лидера.