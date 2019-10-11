Сочи, Краснодарский край, 11 октября, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Доля безналичных платежей в РФ в общем объёме может составить к концу 2019 года 65%. Об этом 11 октября заявила руководитель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безналичный расчет

«Если несколько лет назад у нас доля безналичных (платежей) была около 30%, сейчас по этому году мы ожидаем 65%», — заявила руководитель ЦБ РФ.

Отметим, ранее глава Центробанка России рассказала на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, что внедрение инноваций — это главная защита России от таких факторов, как цена на нефть.