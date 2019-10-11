Улан-Удэ, 11 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Российская спортсменка Земфира Магомедалиева 10 октября провела свой первый бой на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. В четвертьфинале она одержала победу над Езозахон Мелиевой из Узбекистана в весовой категории до 81 кг.

Федерация бокса России rusboxing.ru Поединок Магомедалиевой против спортсменки из Узбекистана на ЧМ-2019

Во втором раунде представительнице Узбекистана отсчитали нокдаун, в результате чего она отказалась выходить на третий раунд. В полуфинале Магомедалиева 12 октября встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Линой Ван.

Добавим также, что вчера был удовлетворён протест по итогам четвертьфинального боя в весе до 51 кг Лилии Аетбаевой с Ти Там Нгуен из Вьетнама.

«Изначально судьи вынесли решение в пользу представительницы Азии — 3−2. Сразу после поединка российская сторона подала протест, который впоследствии был одобрен», — сообщили в Федерации бокса России.

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