Владивосток, 11 октября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Полиция во Владивостоке оцепила территорию, где на детской площадке была обнаружена ручная граната, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ulmosto Ручная граната

Читайте также: В Приморье из-за взрыва боевой гранаты в жилом доме погибли два человека

Опасная находка была обнаружена в одном из дворов на улице Пацаева во Владивостоке. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке при взрыве гранаты в жилом доме погибло двое, ранены ещё два человека.