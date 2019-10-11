Омск, 11 октября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Октябрь радует жителей Омска и Тюмени сухой и аномально тёплой погодой. Этому способствует обширный антициклон, установившийся над югом Урала и Сибири в начале месяца, сообщили ИА REGNUM 11 октября в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Успенский кафедральный собор. Омск

В Омске 8 октября температура воздуха достигла отметки в +22,5°С. Предыдущий максимум (+21,6°С) наблюдался в этот день в 1932 году.

Абсолютный температурный максимум воздуха был перекрыт в Омске и днем 9 октября. Столбики термометров поднялись до отметки +21,5°С, что на 1,9 градуса больше, чем в этот день в 1900 году.

Однако, по прогнозам омских синоптиков, уже в ближайшие дни осень вступит в свои права. В регионе похолодает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае осень тоже выдалась тёплой. Настолько, что в национальном парке «Шушенский бор» в октябре повторно зацвели ветреница, клевер и люцерна посевная.

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