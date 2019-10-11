Зеленский хочет показать, что капитулировал с Минском Порошенко — эксперт
Киев, 11 октября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский доказывает обществу, что ранее пятый президент Петр Порошенко подписал «капитуляцию» Украины под названием «минские соглашения». Соответствующее заявление 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов сделал политтехнолог Дмитрий Фищенко.
По его словам, «формула Штайнмайера» делает минские соглашения более приемлемыми для Киева.
Он также выразил уверенность в том, что Украина успешно проведет разведение войск «по всем остальным направлениям». Населенный пункт Золотое (Луганщина) он назвал «единственным проблемным направлением».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Зеленский заявил, что на Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Глава государства призвал Кремль дать гарантии разведения войск.