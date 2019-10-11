Новосибирск, 11 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирске обманутые дольщики жилкомплекса «Новомарусино» сегодня утром, 11 октября, собрались у здания областного правительства и объявили голодовку, сообщает «Сиб.фм»

Nso.ru Дом правительства Новосибирской области

Собравшиеся участники долевого строительства рассказали, что несколько лет назад около 700 семей вложили деньги в строительство квартир в ЖК «Новомарусино». Но до сих пор остаются без жилья.

«Изначально голодающие планировали провести ночь в палатках, но после того как им запретили развернуть «лагерь» в общественном месте, они собрались ночевать на лавочках», — пишет СМИ со ссылкой на одного из участников акции, дольщика Сергея.

С ними уже пообщался замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. На требования «немедленно решить проблему» он сказал, что «власти работают по этой ситуации, принимают меры».

Участников голодовки ответ не устроил, и они продолжили акцию протеста.