Предгорный район, Ставропольский край, 11 октября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Строительство тепличного комплекса по выращиванию клубники площадью шесть гектаров «Вкус Ставрополья» завершилось в Предгорном районе региона. Первый большой урожай ожидается в ближайшем ноябре, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе губернатора края.

Клубника

Бизнес-инициатива, о которой было впервые объявлено около двух лет назад, уже полностью воплощена в жизнь. Продукция будет реализовываться не только на территории Ставрополья, но и в Москве и ряде других регионов России.

В настоящее время проект представлен на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», которая в эти дни проходит на ВДНХ в Москве. Всего на стенде Ставропольского края представлено более 60 региональных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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