Ярославль, 11 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» в заключительном домашнем матче серии победил хоккейный клуб «Сочи» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Игра состоялось в УКРК «Арена-2000». В первых двух периодах зрители голов не увидели, в заключительной двадцатиминутке забить удалось нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову. Голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов отразил все 26 бросков по своим воротам.

ХК «Локомотив» Александр Ардашев

«Очень важная для нас победа перед выездной серией. К сожалению, все последние игры мы очень плохо начинаем. Команду готовим к первому периоду, но, к сожалению, пока не получается начать так, как мы хотим. Тяжёлая, вязкая игра. Хорошо, что сумели забить, немного добавить в концовке и выстоять», — рассказал исполняющий обязанности старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.

Журналисты поинтересовались у наставника ярославского клуба ротацией тренерского штаба во время игры с ХК Сочи. Дело в том, что на скамейке ярославской команды вновь находился ассистент главного тренера Денис Гребешков, который в «Локомотиве» используется как переводчик. С другой стороны, вне заявки на игру оказался тренер Дмитрий Красоткин.

«Мы посовещались и решили, что в таком варианте выйдем. Что-то поменяем в конце концов. На самом деле я сейчас здесь как-то еще говорю, но на площадке совсем невозможно перекричать эту нашу атмосферу. Голоса совершенно нет», — пояснил журналистам Александр Ардашев.

Между тем, клуб продолжает поиски нового главного тренера. В ответ на слухи о приходе финского тренера «Берна» Кари Ялонена и канадского наставника нижегородского «Торпедо» Дэвида Немировски в Ярославле ответили специальным заявлением.

«В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения относительно поиска главного тренера со стороны ХК «Локомотив». Зачастую в данных материалах упоминаются имена специалистов, связанных контрактом с другими командами, с которыми наш клуб переговоров не проводил и не ведёт. Мы с пониманием относимся к интересу СМИ к тренерскому вопросу в нашем клубе. При этом просим воздержаться от непроверенных публикаций, которые способны подорвать репутацию как ХК «Локомотив», так и самого издания», — говорится в официальном заявлении «Локомотива».

Пока же командой по-прежнему руководит исполняющий обязанности старшего тренера Александр Ардашев. Ближайший матч ярославцы проведут 13 октября в Пекине против местного «Куньлуня».