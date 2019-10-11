Наставник ярославского «Локомотива» потерял голос
Ярославль, 11 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» в заключительном домашнем матче серии победил хоккейный клуб «Сочи» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Игра состоялось в УКРК «Арена-2000». В первых двух периодах зрители голов не увидели, в заключительной двадцатиминутке забить удалось нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову. Голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов отразил все 26 бросков по своим воротам.
«Очень важная для нас победа перед выездной серией. К сожалению, все последние игры мы очень плохо начинаем. Команду готовим к первому периоду, но, к сожалению, пока не получается начать так, как мы хотим. Тяжёлая, вязкая игра. Хорошо, что сумели забить, немного добавить в концовке и выстоять», — рассказал исполняющий обязанности старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.
Журналисты поинтересовались у наставника ярославского клуба ротацией тренерского штаба во время игры с ХК Сочи. Дело в том, что на скамейке ярославской команды вновь находился ассистент главного тренера Денис Гребешков, который в «Локомотиве» используется как переводчик. С другой стороны, вне заявки на игру оказался тренер Дмитрий Красоткин.
«Мы посовещались и решили, что в таком варианте выйдем. Что-то поменяем в конце концов. На самом деле я сейчас здесь как-то еще говорю, но на площадке совсем невозможно перекричать эту нашу атмосферу. Голоса совершенно нет», — пояснил журналистам Александр Ардашев.
Между тем, клуб продолжает поиски нового главного тренера. В ответ на слухи о приходе финского тренера «Берна» Кари Ялонена и канадского наставника нижегородского «Торпедо» Дэвида Немировски в Ярославле ответили специальным заявлением.
«В последнее время в средствах массовой информации участились сообщения относительно поиска главного тренера со стороны ХК «Локомотив». Зачастую в данных материалах упоминаются имена специалистов, связанных контрактом с другими командами, с которыми наш клуб переговоров не проводил и не ведёт. Мы с пониманием относимся к интересу СМИ к тренерскому вопросу в нашем клубе. При этом просим воздержаться от непроверенных публикаций, которые способны подорвать репутацию как ХК «Локомотив», так и самого издания», — говорится в официальном заявлении «Локомотива».
Пока же командой по-прежнему руководит исполняющий обязанности старшего тренера Александр Ардашев. Ближайший матч ярославцы проведут 13 октября в Пекине против местного «Куньлуня».