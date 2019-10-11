Вашингтон, 11 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Борьба Дональда Трампа с американским истеблишментом достойна уважения: друзей у него немного, и оттого тем более мужественны его шаги по возвращению здравомыслия в американскую политику, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 11 октября, комментируя высказывания президента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Трамп назвал тех своих оппонентов из Демократической партии, которые выступают за его импичмент, «сильно больными и спятившими людьми», которые хотят посредством импичмента отменить результаты волеизъявления граждан 2016 года.

Кроме того, президент США посоветовал «коррумпированной Хиллари Клинтон» вновь вступить в президентскую гонку, чтобы тем самым «украсть» возможность выдвинуться на пост президента у Элизабет Уоррен.

«Борьба, которую ведёт президент США Дональд Трамп с американским истеблишментом, достойна уважения. Не думаю, что он остался совсем без друзей, как он заявил после скандала вокруг его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Иначе его уже не было бы на его посту или в этом мире. Но друзей у него действительно немного. Тем более мужественными являются его шаги по возвращению здравомыслия в американскую внешнюю и внутреннюю политику.

Спикер палаты представителей Конгресса США и один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси, конечно, не глупа и «соображает», что происходит. Так что остаётся вслед за Трампом предположить, что «здесь есть что-то нечестное».

Лучшим вариантом, действительно, было бы честное соперничество с его оппонентами в ходе президентской предвыборной кампании. Проблема, однако, заключается в том, что Трамп хотел бы получить себе в качестве соперника кандидата правого толка, но это может быть либо откровенный коррупционер (Джо Байден), либо политический коррупционер (Хиллари Клинтон), либо что-то в этом роде. А вот с кандидатом левых взглядов — Элизабет Уоррен — он соревноваться не хочет. А жаль: было бы интересно», — отметил Михаил Демурин.