Москва, 11 октября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Поздравления по случаю избрания кубинским парламентом Мигеля Диас-Канеля Бермудеса на должность президента Кубы направил российский лидер Владимир Путин. Поздравительный текст 11 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель Бермудес

«Решение Национальной ассамблеи свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, о признании Ваших заслуг в решении актуальных задач социально-экономического развития страны», — написал Путин.

Он также отметил, что в России придают большое значение укреплению стратегического партнерства с островной республикой и пожелал успехов на новом посту.

Напомним, Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым с 1976 года президентом Кубы. 10 октября его кандидатуру поддержало большинство парламента страны, Национальной ассамблеи. Ранее он занимал должность главы Госсовета Кубы. До изменений в конституции в 2019 году этот пост был самым высоким в государстве.