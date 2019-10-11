Москва, 11 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж в России новой лимитированной серии Lada #CLUB, которая получила оригинальные элементы дизайна. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lada Lada #CLUB

«Lada #CLUB — это седан и лифтбэк Granta, компактный кроссовер XRAY и универсал Largus, выполненные на базе комплектации Comfort, но с элементами топ-версий Luxe», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что дополнительное оборудование в новых версиях будет предлагаться по более выгодной стоимости.

В силовой гамме Lada Granta #CLUB три варианта двигателей: на 1,6 л мощностью 87 л. с. с механической коробкой передач (МКПП), на 1,6 л мощностью 106 «лошадей» с МКПП и на 1,6 л мощностью 98 л. с. с коробкой «автомат». Версия #CLUB дополнительно укомплектована обогревом ветрового стекла, датчиками парковки, 15-дюймовыми легкосплавными дисками ''Райден'', хромированной отделкой рычага коробки передач и черными глянцевыми вставками на рулевом колесе. Цена на автомобиль в кузове «седан» составляет 543,9 тыс. рублей, а на лифтбэк — 558,9 тыс. рублей.

XRAY #CLUB также оснащается тремя вариантами моторов, но только на 1,6 л с МКПП, на 1,8 л с МКПП и на 1,8 л с АМТ. Это исполнение идет с климат-контролем, обогревом ветрового стекла, датчиками дождя и света, парктроником. Кроме того, авто получило глубокую тонировку стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски ''Феникс''. Стоимость авто начинается от 737,9 тыс. рублей.

Largus #CLUB укомплектован 106-сильным мотором и механической коробкой передач, датчиками парковки, глубокой тонировкой задних стекол и 16-дюймовыми легкосплавными дисками ''Феникс'.' Стоимость автомобиля начинается от 707,9 тыс. рублей.

Напомним, ранее АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска Lada Vesta с новым бесступенчатой автоматической трансмиссией.

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