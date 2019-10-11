Вашингтон, 11 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Бывшего посла США на Украине Мари Йованович отстранили от должности после того, как она призвала личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани официально обратиться к украинским властям с просьбой расследовать дело, в котором фигурирует экс-вице-президент США Джозеф Байден и его сын. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на свой источник.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Мари Йованович

Собеседник агентства обсуждал с Йованович детали её отставки и выяснил, что дипломата сняли с должности из-за того, что она настаивала на передаче просьбы о расследовании «дела Байденов» официальным способом.

Йованович отказалась выполнять «все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи», подчеркнув, что у правительства США есть достаточно официальных способов получить помощь в расследовании.

Напомним, 11 октября Йованович должна дать показания перед Комитетами Палаты представителей по разведке, международным делам, надзору и реформам. Её показания нужны в рамках процедуры импичмента действующему президенту США.

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Как сообщала газета The Wall Street Journal, Йованович была отозвана с Украины из-за недовольства сторонников Трампа в администрации президента, в частности Рудольфа Джулиани. Отметим, что официально Йованович отозвали в связи с истечением срока полномочий.

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