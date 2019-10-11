Москва, 11 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В России продолжает сокращаться количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом свидетельствуют данные единого реестра МСП, опубликованные на сайте Федеральной налоговой службы.

Федот Сычков. Колхозный базар. 1936

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Так, по данным на 10 октября 2019 года, за год этот показатель сократился до 5,841 млн. Это составляет 2%. Для сравнения: на эту же дату в 2018 году в России насчитывалось 5,958 млн субъектов МСП.

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При этом число малых и средних предприятий сократилось на 11,2% и 10,5% соответственно. Из 85 субъектов РФ сокращение числа МСБ зафиксировано в 73.

Подобная тенденция сказывается на занятости населения. По состоянию на 10 октября 2019 года численность работников, занятых в субъектах малым и средним предпринимательством, составила 15,408 млн, сократившись за год на 3,6% (или на 567,9 тыс. человек).