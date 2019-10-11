Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 11 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев утвердил в качестве директора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр Артек» временно исполняющего обязанности руководителя центра Константина Федоренко. Соответствующее сообщение размещено 11 октября на сайте правительства России.

Cmapm Детский лагерь «Артек»

«Назначить Федоренко Константина Альбертовича директором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек», — говорится в сообщении Медведева.

Также в нем указывается, что Константин Федоренко утверждается на эту должность на срок в пять лет.

Отметим, в феврале текущего года предыдущий директор центра «Артек» Алексей Каспржак был освобождён от занимаемой им с 2014 года должности по его просьбе в феврале нынешнего года. С тех пор врио «Артека» являлся Константин Федоренко.

Напомним, пионерский лагерь «Артек» был основан в 1925 году и являлся самым знаменитым лагерем в Советском Союзе. После развала страны в 1991 году испытывал трудности с финансированием, а в 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией, сначала перешел на баланс республики Крым, а затем стал федеральной собственностью.