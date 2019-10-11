Новосибирск, 11 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области сумма возвратов на банковские счета налогоплательщиков — физических лиц по предоставленным налоговым вычетам за девять месяцев текущего года составила 6 млрд 68 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной налоговой службы, это на 15% больше аналогичного периода 2018 года — 5 млрд 265 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Количество поступивших деклараций формы 3-НДФЛ с начала года — 234,3 тыс. шт. (на 18,7 тыс. деклараций больше, чем в 2018 году).

Всего на 1 октября к возврату из бюджета в связи с получением налоговых вычетов заявлено 7 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года общая сумма задолженности по имущественным налогам новосибирцев уменьшилась почти на четверть. По итогам девяти месяцев размер задолженности по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц составил 2,144 млрд рублей.