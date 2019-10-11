Тюмень, 11 октября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Тюмени в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтируют 35 км дорог на сумму 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

В 2018 году в столице региона было отремонтировано 17 км дорог. В этом году запущена тюменская кольцевая дорога (ТКАД), которая строилась 16 лет.

Дорогая стоимость километра дорожного покрытия оправдывает себя, считают в региональном управлении строительства. Так как Тюмень ежегодно входит в тройку лидеров различных рейтингов качества автомобильных дорог в России.