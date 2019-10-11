Москва, 11 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Нехватку в России врачей поможет восполнить упрощенная выдача гражданства иностранцам с медицинскими специальностями. Так полагают в Минтруде, пишет «Российская газета».

Врач за работай

Министерство предлагает включить в список профессий, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, более десяти медицинских специальностей. Речь идет о квалифицированных специалистах, среди которых педиатры, терапевты, психиатры, наркологи, хирурги, офтальмологи, стоматологи, ортопеды-травматологи, врачи скорой помощи.

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Приезжим медикам нужно будет подтвердить медицинское образование и уровень компетенции, сократить срок получения гражданства для них предложено до года.

Отмечается, что в настоящее время в государственных медучреждениях работают около 2 млн врачей, фельдшеров и медсестер. Не хватает в целом по стране 25 тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала.

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