Берлин, 11 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили находился с визитом в Германии, где грузинские военнослужащие готовятся к выполнению миссии «Твердой поддержки» под эгидой НАТО в Афганистане. Об этом 11 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили вместе с американскими генералами принял участие в демонстрационном дне «репетиции задачи учений», запланированной в рамках миссии «Твердая поддержка». В министерстве обороны отметили, что командование учений положительно оценило уровень подготовки грузинских военных.