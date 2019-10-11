Москва, 11 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Запланированное в Министерстве труда и социальной защиты РФ изменение условий выплат по уходу за ребёнком ударит по всем, кто работает хотя бы час в неделю, получая «белую» зарплату, считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя данную тему на своих интернет-ресурсах, он пояснил:

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1903
«Путанный текст РБК о прекращении выплат пособий по уходу за за ребёнком до полутора лет в случае, если лицо, осуществляющее уход, работает неполный рабочий день, означает… Но сначала дополнение в Закон о соцстрахе от Минтруда: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается». Что же сие означает? А то, что если вы официально оформлены неважно где и продолжаете работать хоть час в неделю, получая зарплату (то есть за вас платят взносы), то пособие для вас накрывается. При этом есть ли кто-то, кто ухаживает за ребёнком, никого не волнует».
Никита Кричевский

По мнению экономиста Кричевского, в случае, если нововведения будут приняты, пособий лишатся сразу несколько категорий российских граждан.

«Матери-одиночки, которых сердобольные работодатели не отправляют в отпуск по уходу — привет вам; дистанционно занятые — привет вам; самозанятые (Очень интересный вопрос. Кондовый Минтруд по этому пункту в ступоре, но все равно), видимо, тоже привет вам; ИП, пекущие тортики, выпускающие варежки или оказывающие услуги, уплачивая взносы (интернет в помощь, никуда ходить/ездить не надо) — привет вам; серый сектор, или работа без оформления (в крайнем случае оформление на другое лицо) — добро пожаловать», — иронизирует эксперт.

Резюмируя, Никита Кричевский заявил, что не сомневается — государство таким образом решило сэкономить бюджетные средства:

«Так что извиняйте, мамаши, и продолжайте доверять власти».
Никита Кричевский

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на Минтруд РФ сообщил о подготовленном проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В случае их принятия претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет сможет только тот, кто фактически ухаживает за ребенком.

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