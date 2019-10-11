Москва, 11 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Запланированное в Министерстве труда и социальной защиты РФ изменение условий выплат по уходу за ребёнком ударит по всем, кто работает хотя бы час в неделю, получая «белую» зарплату, считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя данную тему на своих интернет-ресурсах, он пояснил:

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1903

«Путанный текст РБК о прекращении выплат пособий по уходу за за ребёнком до полутора лет в случае, если лицо, осуществляющее уход, работает неполный рабочий день, означает… Но сначала дополнение в Закон о соцстрахе от Минтруда: « В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается ». Что же сие означает? А то, что если вы официально оформлены неважно где и продолжаете работать хоть час в неделю, получая зарплату (то есть за вас платят взносы), то пособие для вас накрывается. При этом есть ли кто-то, кто ухаживает за ребёнком, никого не волнует». Никита Кричевский

По мнению экономиста Кричевского, в случае, если нововведения будут приняты, пособий лишатся сразу несколько категорий российских граждан.

«Матери-одиночки, которых сердобольные работодатели не отправляют в отпуск по уходу — привет вам; дистанционно занятые — привет вам; самозанятые (Очень интересный вопрос. Кондовый Минтруд по этому пункту в ступоре, но все равно), видимо, тоже привет вам; ИП, пекущие тортики, выпускающие варежки или оказывающие услуги, уплачивая взносы (интернет в помощь, никуда ходить/ездить не надо) — привет вам; серый сектор, или работа без оформления (в крайнем случае оформление на другое лицо) — добро пожаловать», — иронизирует эксперт.

Резюмируя, Никита Кричевский заявил, что не сомневается — государство таким образом решило сэкономить бюджетные средства:

« Так что извиняйте, мамаши, и продолжайте доверять власти». Никита Кричевский Так что извиняйте, мамаши, и продолжайте доверять власти».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на Минтруд РФ сообщил о подготовленном проекте поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. В случае их принятия претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет сможет только тот, кто фактически ухаживает за ребенком.

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