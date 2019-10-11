Торонто, Канада, 11 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и отдал две результативные передачи. Также шайбы забросили Брейден Пойнт, оформивший дубль, Кевин Шаттенкирк, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

В составе «Торонто» точными бросками отметились Андреас Юнссон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды пять очков после четырёх матчей. «Торонто» идёт на 14-м месте с пятью очками после пяти игр.

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