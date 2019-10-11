Ярославль, 11 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Ярославле начальника почтового отделения признали виновной в присвоении денежных переводов клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. 53-летняя женщина руководила почтовым отделением в Заволжском районе Ярославля. Как установлено в ходе судебного следствия, почтальон систематически оставляла себе деньги клиентов.

Заволжский район Ярославля

«В суде установлено, что в 2018—2019 годах женщина присваивала денежные средства, поступившие в виде электронных переводов гражданам, которые не обращались в почтовое отделение за их получением. Ущерб от преступных действий составил около 93 000 рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Хищения выявила служба безопасности филиала, в отношении начальника почтового отделения районным отделом полиции было возбуждено уголовное дело. Свои вину обвиняемая признала, ущерб полностью возместила. Заволжский районный суд признал ее виновной в совершенном преступлении и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.