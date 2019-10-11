Якутск, 11 октября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Якутск без багажа прилетел Томас Андерс, лидер легендарной немецкой группы Modern Talking. Концертное оборудование и костюмы остались в аэропорту «Шереметьево», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ivanaivanova Томас Андерс

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Как сообщает организатор концерта Евгений Прокопьев на своей странице в Instagram, певец прилетел с директором, шестью музыкантами и техниками. Концерт состоится в пятницу, 11 октября, в Якутске.

«Багаж остался в «Шереметьево», его смогут доставить в Якутск только завтра утром. Концерт в любом случае состоится, всё необходимое оборудование мы уже нашли», — сказал Прокопьев.

Авиакомпания «Аэрофлот», которой летела команда Томаса Андерса, забыла их багаж в аэропорту «Шереметьево».

По словам Прокопьева, в компании заверили, что привезут багаж в Якутск утром 12 октября, но артисты уже уедут в это время.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажир в полёте обнаружил у себя в ручной клади травматический пистолет, который он забыл сдать.