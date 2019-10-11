Вашингтон, 11 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Сайт IndieWire представил список из 100 лучших картин в жанре фильмов ужасов, первое место в котором занял фильм культового американского режиссера Стэнли Кубрика «Сияние». Об этом пишет журнал «Искусство кино».

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Джек Николсон в роли Джека Торренса

«Сияние» отличается особенной сценарной работой, смелыми режиссерскими и операторскими решениями, а также неординарной игрой Джека Николсона, признававшегося в том, что после съемочного дня с ним боялись общаться коллеги по цеху.

В списке присутствует и советский фильм «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева, занявший 89-е место в списке.