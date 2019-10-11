Москва, 11 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Первый художественный фильм, описывающий действия Вооруженных сил России в Сирии, выйдет в 2020 году, название картины остаётся неизвестным.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России Рустем Клупов заявил о том, что в фильме будут отражены все аспекты операции в Сирии, включая военный и гуманитарный аспекты, а также все попытки западных спецслужб сорвать операцию российских военных.

Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Министерство обороны планирует создать собственную киностудию для производства фильмов о современной российской армии.