Таррагона, Испания, 11 октября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Два человека погибли в ночь на 11 октября в результате крушения небольшого самолета в испанской провинции Таррагона (Каталония). Об этом передает агентство Lavanguardia.

D. Miller Самолет Diamond DA-40

Сообщается, что на борту четырехместного воздушного судна Diamond DA-40 находилось два человека — пилот-ученик и инструктор. Они отрабатывали ночные полеты. Самолет принадлежал школе летчиков Aero Link Flight Academy.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился в Кении. По данным местных СМИ, на нем в сомалийский город Кисмайо для участия в инаугурации нового президента Джуббалэнда Ахмеда Мадобелетели сомалийские политические деятели, которым ранее запрещалось посещать церемонию.