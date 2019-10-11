Лондон, 11 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Лондонской Национальной галерее открывается выставка Поля Гогена. На выставке в представлено около 50 работ художника, в том числе из Музея Орсе и Национальной галереи Канады. Об этом сообщает официальный сайт Телеканала «Россия — Культура».

Поль Гоген. Видение после проповеди (фрагмент). 1565

Портреты — самый красноречивый жанр в живописи Поля Гогена. В них художник выражал свое видение искусства. В Национальной галерее портретам посвящен целый зал. В своих портретах Поль проводит параллели с распятым Христом. Роль художника для Поля Гогена — это роль страдальца.

Метте Гоген, правнучка художника: «Картины Поля Гогена — они не о совершенно других людях. В каждом его портрете всегда был элемент его самого. Люди получались всегда примерно такими, какими их видел он. Но я думаю, что главное, что сделал Гоген, — в своих портретах он отразил внутреннюю жизнь страны».

Выставка продлится до 26 января 2020 года.