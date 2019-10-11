Ереван, 11 октября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Популярный сервис бронирования Booking.com предсказал основные туристические тенденции на 2020 год, и столица Армении Ереван входит в число 10 самых популярных направлений.

В своих прогнозах платформа опирается на опыт лидера в сфере путешествий и технологий, а также исследования среди более чем 22 000 путешественников на 29 рынках и информацию из более чем 180 миллионов отзывов проверенных гостей, чтобы определить ключевые тенденции путешествий на 2020 год.

Сервисом было проведено независимое исследование среди совершеннолетних путешественников, которые совершили поездку в течение последних 12 месяцев или планируют совершить поездку в течение следующих 12 месяцев.

В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия), Свиноуйсьце (Польша), Такамацу (Япония), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Жабляк (Черногория).