Тюмень, 11 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В тюменский аэропорт «Рощино» впервые принял широкофюзеляжный Boeing 747−400. Самолёт авиакомпании «Россия», который называют «Тигролётом» из-за особенной ливреи, выполнял рейс из Антальи и совершил промежуточную посадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе тюменского аэропорта.

Пресс-служба аэропорта «Рощино» Тюмень встречает «Тигролёт»

Ливрея «Тигролёта» — совместный проект «России» и Центра «Амурский тигр». Она призвана привлекать внимание к проблеме сохранения редких видов диких животных.