Дар-эс-Салам, Танзания, 11 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Начиная с четверга, 10 октября, вакцинация скота по всей территории Танзании стала обязательным требованием правительства, а не добровольной инициативой, как это было ранее. Нововведение было инициировано постановлением правительства по усилению контроля за использованием лекарств. Об этом сообщает газета Nipashe.

Корова

По информации издания, для реализации этого постановления власти уже закупили 11 000 литров препаратов для вакцинации животных, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся от животных к человеку, а также улучшить качество продукции животноводства.

Об этом на открытии дискуссии о натуральных продуктах животного происхождения и их влиянии на общественное здравоохранения, прошедшей в Дар-эс-Саламе, заявил заместитель министра скотоводства и рыбной ловли Танзании Абдаллах Улега.

В ходе дискуссии он также рассказал о мерах по предотвращению передачи человеку сибирской язвы и бруцеллеза.

«С настоящего момента прививки обязательны, а не желательны, каждый скотовод должен взять ответственность за вакцинацию своего скота, чтобы бороться с болезнями, а те, кто не будет исполнять это постановление, будут отвечать перед законом, за нарушение которого им грозит тюремное заключение, штраф или и то, и другое одновременно», — добавил Улега.