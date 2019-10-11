Брейтово, Ярославская область, 11 октября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Ярославской области 70 тонн щебня украли с одного из участков автомобильной дороги, на котором велась реконструкция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. С заявлением в районный отдел полиции обратился директор строительного предприятия, которое занималось ремонтом трассы. Сама дорога районного значения и находится на территории Брейтовского района Ярославской области.

Дорога в Брейтово

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен подозреваемый — житель города Мышкин 1978 года рождения. Полицейскими установлено, что подозреваемый загрузил в автомашину строительный материал и продал, выручив за щебень 50 тысяч рублей. Денежные средства потратил», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный полностью признал, он намерен возместить предприятию ущерб в 66,5 тысячи рублей. По данным источника ИА REGNUM, от действий жителя Мышкина пострадала компания «Автодор».